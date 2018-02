Produkcja foteli masujących w Polsce?

Przez wiele lat krążyły przeróżne opinie o fotelach masujących i ich jakości. Od lat świadomość Polaków w tym temacie zdecydowanie się poprawia. Widać na rynku polskim wzrost sprzedaży tego typu urządzeń. Żyjemy w czasach gdzie mamy co raz mniej czasu dla siebie, dla relaksu, zadbania o dobre samopoczucie - stąd też zwiększona popularności foteli z funkcją masażu.

Kupujemy takie fotele najczęściej od rodzimych sprzedawców. A gdzie one powstają? W Europie, Polsce, Azji?

Masaż narodził się w Azji a dokładnie w Japonii i Chinach - tam też ludzie mają największą świadomość na ten temat. Idąc dalej potrafią również najczęściej przełożyć jakość masażu manualnego na urządzenia techniczne, jak właśnie fotele masujące, masażery i platformy. Większość produkcji mieści się właśnie w Azji a mianowicie w Chinach, Japonii a nawet Tajwanie. Europa w tym temacie delikatnie mówiąc raczkuje - na chwile obecną jest jedna firma, która rzeczywiście produkuje swoje fotele na naszym kontynencie - Keyton, hiszpańska marka. W Polsce żadna firma nie produkuje swoich urządzeń u nas w kraju, istnieją polskie marki ale produkcja odbywa się w Chinach w bardzo dobrych fabrykach!

Wracając do produkcji azjatyckiej jakość tych sprzętów przez lata zdecydowanie się poprawiła i nie można już martwić się o to, że są one "made in China". Upewnić się w tym temacie można również podczas indywidualnych prezentacji lub w salonach wystawowych. Nie kupimy już kota w worku.

To tyle o jakości i produkcji foteli masujących

