W pełni personalizowany fotel masujący Keyton H10

Fotel masujący powinien w każdym aspekcie pasować do naszych oczekiwań. Mowa tu nie tylko o funkcjach i możliwościach prowadzonego masażu. Design dla wielu stał się równie ważny w kontekście wyboru odpowiedniego modelu. To fotel z masażem powinien pasować do wnętrza i naszego stylu - nie inaczej.

Odpowiedzią na te potrzeby jest nowość na rynku foteli do masażu w Polsce - hiszpański Keyton H10. Jako pierwszy oferuje pełną personalizację designu: kolor skóry i jej jakość, odcień elementów drewnianych etc. Europejska odpowiedź na azjatyckie spojrzenie na masaż w tego typu urządzeniach oddaje w nasze ręce niezwykle precyzyjny i odprężający masaż. Innowacyjna technologia umożliwi odprężenie najbardziej spiętych mięśni.

Jego ogromnym atutem jest to, iż może służyć jako klasyczny fotel do wypoczynku lub profesjonalny fotel masujący.

Keyton H10 - 5 niezwykłych designów w połączeniu z komfortowym masażem na wyciągnięcie ręki!

Jeśli zaciekawił Cię temat pełnej personalizacji foteli masujących, szukasz niepowtarzalnego designu do swojego domu, firmy lub biura to H10 jest ciekawym rozwiązaniem. Wyłącznym dystrybutorem marki Keyton w Polsce jest firma Rest Lords - fotele masujące.