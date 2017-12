Firmowy relax room z fotelami masującymi

Specyfikacja pracy zmienia się z biegiem czasu coraz bardziej. Dużo firm zwraca uwagę na efektywność swoich pracowników dbając o ich dobre samopoczucie. Służą temu najczęściej relax roomy czyli bardzo popularna forma wykorzystywania przerw w pracy. Pomieszczenia z klimatyczną muzyką, nastrojowym wnętrzem i różnymi urządzeniami pomagającymi w zrelaksowaniu się.

Gama produktów, które możemy wstawić do takiego pokoju jest wręcz nieograniczona. Konsole do gier, stoły bilardowe czy do ping ponga lub piłkarzyki a nawet fotel masujący. Takie urządzenie, które wymasuje obolałe plecy po całym dniu za biurkiem idealnie wprowadzi nas w stan odpowiedniego rozluźnienia i odpoczynek będzie najefektywniejszy. Szybka partia bilarda i następnie odprężający masaż - połączenie idealne.

Ważnym aspektem jest to, że zakup fotela z funkcją masażu mamy możliwość wrzucić w koszta prowadzonej przez nas działalności co jest dodatkowym atutem do stworzenia relax roomu w naszej firmie. Szerszą informację o fotelach do masażu w pokojach relaksu można znaleźć chociażby na stronie firmy RestLords - fotele masujące. Eksperci na pewno znajdą odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania.

Zadbajmy o swoje dobre samopoczucie i efektywność w pracy!