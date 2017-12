Fotel masujący to nie tylko masaż pleców. Zadbaj o swoje nogi!

Fotel masujący z zasady zadba o mięśnie zlokalizowane w okolicy kręgosłupa. Od lat pięćdziesiątych poprzedniego wieku, kiedy to na pierwszy raz na rynku pojawił się fotel z masażem, opierał się on o masaż naszych pleców. Z roku na roku wraz z rozwojem technologicznym rynek tych urządzeń zdecydowanie rozkwitł, oferując zainteresowanym osobom co raz więcej możliwości zadbania o swoje dobre samopoczucie.

Najważniejszymi elementami, które dodatkowo pojawiły się w fotelach z masażem są masaż poduszkami powietrznymi jak i niezwykle odprężający masaż stóp. Kiedy pracujemy na nogach przez kilka godzin dziennie, często marzymy o tym aby ktoś je rozmasował zdejmując zbędne napięcie.

Masaż nóg skupia się na rozmasowaniu poduszkami powietrznymi lub rozbudowanymi rollerami spiętych łydek i stóp. Poziom i zaawansowanie masażu na tej partii naszego ciała najczęściej jest zależny od modelu fotela masującego na jaki się zdecydujemy.

Jeśli zainteresował Cie temat kompleksowego masażu ciała w zaciszu własnego domu, RestLords - fotele masujące to miejsce gdzie znajdziesz wiele eksperckich artykułów oraz ofertę dopasowaną o Twoich potrzeb.

Przekonaliśmy się o tym na własnej skórze - twoje plecy i nogi w końcu mogą odpocząć :-)!