MITY O FOTELACH Z MASAŻEM

Jaka pierwsza myśl przychodzi Ci do głowy kiedy usłyszysz hasło fotel z masażem? Co sobie pomyślałeś gdy znajomy mówił o chęci zakupu takiego urządzenia? Większość pierwszych skojarzeń jest oparta na przysłowiowych mitach, które nie do końca mają wiele wspólnego z prawdą. Najważniejsze fakty poznasz czytając ten artykuł.

MIT 1 - Fotel z masażem to urządzenie dla starszych osób

Podstawą tego rodzaju myślenia są dwa elementy. Często zakup fotela jest podyktowany gorszą kondycją zdrowotną, chęcią rozluźnienia mięśni lub poprawy funkcjonowania naszych stawów. Takie przypadłości raczej kojarzą się z osobami starszymi. Drugim elementem jest fakt, iż handlowcom łatwiej jest sprzedać swój produkt wśród rencistów i emerytów, którzy w powszechnej opinii są podatniejszy na różne sugestie lub triki sprzedażowe oparte o aspekty zdrowotne. Kiedy borykamy się z poważnymi problemami pleców a dokładniej ujmując kręgosłupa na fotel z masażem jest tak naprawdę już za późno. Taki fotel ma przede wszystkim relaksować i rozluźniać nasze ciało, poprawiać samopoczucie a nie leczyć. Jego regularne stosowanie wspiera mięśnie przy kręgosłupie i może mieć dodatkowy, pozytywny wpływ na jego kondycję, dlatego też warto korzystać z fotel z masażem w tym celu a nie gdy jest już za późno.

Reasumując: fotel z masażem to świetne urządzenie relaksacyjne, wpływające na nasze dobre samopoczucie a nie „cudowny lek” na wszystkie problemy związane z naszą kondycją lub wiekiem.

MIT 2 - Fotel z masażem wibruje

Wibracje lub drgania to jedno z pierwszych skojarzeń jakie przychodzi na myśl w kwestii masażu w tego typu urządzeniu. Jest to zrozumiałe ponieważ pierwsze modele foteli z masażem były zdecydowanie prostsze w swym działaniu w porównaniu do tego co aktualnie oferuje nam rynek. Aktualnie profesjonalne urządzenia w zupełnie inny sposób. Większościowy masaż jest prowadzony wzdłuż linii kręgosłupa za pomocą tzw. ramion masujących, których zadaniem jest imitowanie ruchu dłoni masażysty. W ten sposób masaż prowadzony jest w różnych technikach jak np.: shiatsu, ugniatanie, rolowanie czy oklepywanie. Druga część masażu jest prowadzona za pomocą poduszek powietrznych, które delikatnie uciskając nasze mięśnie pobudzają krążenie krwi. Tutaj nie możemy mieć żadnych obaw, wysokiej klasy technologia odpowiednio kontroluje ciśnienie ucisku w określonych punktach. Stopy najczęściej są masowane za pomocą właśnie poduszek powietrznych lub rolek masujących, które zdejmują napięcie powstałe po ciężkim dniu. Dodatkowym wsparciem masażu jest ogrzewanie IR na plecach, które głęboko sięgają do naszych komórek zwiększając tym samym efektywność przeprowadzonego masażu.

Reasumując: Fotele z masażem masują a nie wibrują ;-).

MIT 3 - Fotele z masażem to awaryjne urządzenia

Rynek foteli z masażem jest bardzo szeroki i część z tych urządzeń śmiało można powiedzieć, że jest słabej jakości, określa się mianem chińszczyzny. Wszystkie fotele na rynku polskim produkowane są w Azji, jednak aktualnie nie jest to minus. Wiele największych światowych firm tj. Apple, Mercedes itp produkują swoje towary bądź części do nich właśnie w tym regionie globu. Profesjonalne fotele masujące są produkowane w najlepszych fabrykach pod ścisłym nadzorem ich producentów, posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty jakości - mogą służyć jego posiadaczom długimi latami. Z naszego doświadczenia możemy śmiało powiedzieć że nasze fotele z masażem w użytku domowym są wręcz bezawaryjne. Gdy jednak coś się stanie są natychmiastowo serwisowane i na nowo mogą cieszyć ich właścicieli.

Reasumując: dobrej jakości fotele z masażem są wręcz bezawaryjne. Za naszą ofertę ręczymy słowem i udzieloną gwarancją. Poparciem tych słów mogą być pozytywne opinie zadowolonych klientów!

Większość negatywnego myślenia o fotelach z masażem znika w momencie pierwszego masażu i przetestowania. Wiele osób jest zachwyconych pozytywnymi odczuciami i skutkami płynącymi z masażu w tego typu urządzeniu. Najważniejsze oby przełamać pierwszą barierę i przekonać się na własnej skórze „z czym się to je” :-).