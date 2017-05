Fotel masujący a koszty w firmie.

Fotel masujący zakupiony na fakturę VAT.

W wielu aspektach trendy panujące na zachodzie trafiają również do Polski. Nie inaczej jest w kwestii chociażby codziennego funkcjonowania firmy. Prezesi czy menedżerowie firm postanawiają zakupić fotel masujący dla swoich klientów, pracowników czy chociażby swojego gabinetu. Przy zakupie za taką kwotę często pojawia się pytanie: czy można taką kwotę rozliczyć w kosztach firmy? Jak wygląda kwestia podatku VAT z faktury? Na większość z takich pytań odpowiedź brzmi TAK.

Fundamentalną kwestią aby tak się stało jest prawidłowe uzasadnienie takiego zakupu do swojej działalności gospodarczej lub firmy w której się pracuje, zarządza nią. Ta informacja pojawi się oczywiście w dalszej części tego artykułu

Definicja kosztów uzyskania przychodów.

Pojęciem kosztu możemy określić wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu określonej działalności gospodarczej. Ważnym elementem jest to aby dany koszt czy też zakup nie był ustawowo wykluczony z opcji odliczenia. Fotele masujące akurat mają ten plus, iż śmiało możemy je uznać jako koszt firmy. Jedyne co musimy to zrobić to odpowiednie wykazanie wpływu lub związku takiego zakupu na przychód firmy. Dokładnie określenie takiej argumentacji jest mocno zależne od ostatecznego przeznaczenia fotela z masażem.

Fotel masujący, który sam na siebie zarabia.

Najprostszym i najbardziej oczywistym przykładem jest zakup fotela z masażem na potrzeby salonu fryzjerskiego, kosmetycznego lub gabinetu masażu. W takich miejscach fotel “świadczy” dodatkową usługę, za którą właściciel może dodatkowo pobierać opłatę. W takim przypadku gdy masaż w fotelu bezpośrednio przekłada się na przychód działalności gospodarczej, wydatek na jego zakup będzie stanowił koszt uzyskania przychodu.

Fotel masujący dla podopiecznych.

Coraz częściej możemy spotkać się z zakupem fotela do masażu dla potrzeb podopiecznych domów opieki nad osobami niepełnosprawnymi czy starszymi. Chęć zwiększenia komfortu podopiecznych, poprawy ich samopoczucie, rehabilitacji jest bardzo silnym argumentem w kwestii wliczenia takiego wydatku w koszta prowadzonej firmy.

Wyróżnienie oferty w postaci fotela masującego.

Większość firm stara się wyróżnić swoją działalność na tle konkurencji. Wstawienie fotela masującego do poczekalni czy firmowego lobby, może być mocnym argumentem do ujęcia zakupu w kosztach działalności gospodarczej. Urozmaicamy dla naszych klientów cza, budujemy z nimi relacje, które mogą pośrednio lub bezpośrednio przyczynić do wyboru naszej oferty i zwiększenia przychodów naszej firmy.

Tak więc, zakup fotela masującego do poczekalni serwisów samochodowych, myjni, lobby hotelowych czy restauracyjnych, poczekalni gabinetów lekarskich itp., może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Fotel masujący w restroomie.

W Polsce coraz popularniejsze staje się tworzenie pokojów relaksu dla pracowników. Ma to na celu zapewnienie im jak najlepszych warunków do pracy tak aby mogli w pełni skupić się na powierzonych zadaniach. W ten sposób również dobrych pracowników zatrzymujemy w naszej firmie, ponieważ widzą, iż ich pracodawca wysoko stawia sobie za cel dbanie o ich samopoczucie czy rozwój osobisty. Sam pracownik, dzięki wykorzystaniu przerwy na regenerację będzie efektywniejszy i wypoczęty, co będzie miało bezpośredni wpływ na jakość pracy i w konsekwencji przychody firmy.

Reasumując: atrakcyjna oferta dla przyszłych pracowników i umożliwienie aktualnym odpowiedniego spędzenia przerwy, regeneracji może pośrednio wpłynąć na zwiększenie przychodów firmy. To stanowi podstawę do uznania fotela masującego jako koszt działalności gospodarczej.

VAT od zakupionego fotela masującego.

Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów łączących się z prowadzoną firmą przysługuje wtedy, gdy taki zakup przeznaczony jest do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeśli dany podmiot jest czynnym podatnikiem VAT i świadczy usługi lub sprzedaje towar odprowadzając podatek VAT, wówczas fotel masujący zakupiony do tej firmy czy też dla pracowników korzysta z prawa do odliczenia, gdyż jest kosztem pośrednim w wykonywaniu czynności opodatkowanych.

We wszystkich opisanych przypadkach najważniejsze jest aby powiązać zakup fotela masującego z ewentualnym przyszłym przychodem naszej firmy, a już techniczne ujęcie w kosztach firmy może przyjąć formę leasingu, amortyzacji lub nawet jednorazowego odpisu.

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym artykule mają wyłącznie informacyjny charakter i wyrażają jedynie osobiste opinie autorów. Artykuł nie stanowi opinii czy porady prawnej.