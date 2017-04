Skupmy się na początkach…

...i zastanówmy kiedy to dokładnie narodził się pomysł fotela z funkcją masażu? Są to czasy dosyć odległe, sięgające 1954 roku i Japonii. Tam właśnie Nabuo Fujimoto po latach testów i prób przedstawił swoją koncepcję fotela masującego dla każdego. Pierwszy projekt został wykonany z drewna i co jest ciekawostką, działa do dziś :).

Co oczywiste pierwsze wersje foteli do masażu nie były nazbyt skomplikowane i wykonywały bardzo prosty masaż. Design wtedy stosowany w tych urządzeniach raczej nie przedstawiał się relaksująco. Mimo to w dość szybkim czasie ten rodzaj odpoczynku i rozluźnienia przypadł do gustu szerokiej grupie użytkowników. Stosowano coraz to bardziej zaawansowane i skuteczne techniki wprowadzając relaks w fotelu masującym na niespotykany do tej pory poziom. Moda ta z czasem zawędrowała również do Stanów Zjednoczonych i Europy stając się globalną. Największy rozwój technologiczny przypadł na lata 90-te poprzedniego wieku i od tego dziesięciolecia fotele z masażem coraz częściej zajmują miejsce prywatnych masażystów w zaciszu domowym osób ceniących dobre samopoczucie.

Na rynku azjatyckim fotele masujące są na wyposażeniu wielu domów podobnie jak sprzęty AGD lub RTV. Setki różnych modeli do wyboru dla konsumenta na każdym kroku, potrafią zawrócić w głowie. W Polsce co raczej nie dziwi fotele do masażu pojawiły się w latach 90-tych XX wieku. Aktualnie na rynku jest bardzo szeroki i ciekawy wybór jakościowy oraz cenowy.

Na czym to wszystko polega?

Często zastanawiamy się o co dokładnie chodzi w masażu na tego typu urządzeniu. Prawdziwe fotele masujące wykorzystują opierając swoją pracę o tzw. ramiona masujące. Zazwyczaj są to dwie lub cztery kule, stworzone z miękkiego tworzywa zbliżonego do kauczuku, mieszczące się na końcach ramion. Poruszając się w ten sposób wzdłuż linii kręgosłupa imituje pracę dłoni masażysty i klasycznych technik. Różne sekwencje pracy ramion masujących, odpowiednia szybkość i siła pozwalają dostosować masaż do naszych potrzeb. W wygodnej pozycji, z zamkniętymi oczami relaksujemy się w zaciszu domowym przy odpowiednim dotyku twojego prywatnego masażysty. Zachwyt gwarantowany.

Jednak to nie wszystko…

…, bo oprócz klasycznego mechanicznego masażu odbywa się także poduszkami powietrznymi rozlokowanymi tak w różnych punktach, zwiększając relaks z prowadzonego masażu. Poduszki powietrzne napełniają się uciskając nasze ciało aby po chwili rozluźnić i tak sekwencyjnie, poprawiając tym samym cyrkulację krwi w naszym ciele. Do tego wszystkiego dochodzi zespół rozmaitych funkcjonalności takich jak rollery na nogi, ogrzewanie, wibracje, l-shape, czy zero-gravity. Wszystkie te funkcję potrafią przenieść Cię na niespotykany do tej pory poziom dobrego samopoczucia.







Zastosowane materiały

Wielokrotnie pojawiającym się pytaniem jest to z czego dokładnie są wykonane fotele masujące, skóra naturalny czy nie? Istnieje możliwość obicia fotela dowolną skórą naturalną, najczęściej za dodatkową opłatą. W standardzie fotele masujące są tapicerowane przy zastosowanie bardzo wysokiej jakości skóry syntetycznej, specjalnej pod ten rodzaj urządzenia. Jest trwała i odporna, nie przyjmuje jak naturalna zapachów oraz płynów. Idąc dalej niektóre funkcje foteli masujących jak ogrzewanie czy sama praca ramion negatywnie wpływają na utrzymanie skóry naturalnej przy fotelu z masażem. Minimalna konserwacja skóry syntetycznej tu zastosowanej pozwoli cieszyć się pełnią jego uroków długimi latami.

Przekonaj się sam…

…., że masaż w fotelu masującym to świetny relaks we własnym domu, w spokoju z bliskimi, na wyciągnięcie ręki. Tutaj najważniejsze będzie Twoje dobre samopoczucie.