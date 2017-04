Fotele masujące na Poznań Motor Show 2017

Jesteś zapracowany, masz mało czasu i zależy Ci na relaksie w zaciszu domowym? Zastanawiasz się nad kupnem fotela masującego do domu, ale chciałbyś najpierw go przetestować?

Od czwartku do niedzieli 6-9 kwietnia, w Poznaniu podczas Motor Show 2017, będziecie mieli świetną okazję do sprawdzenia możliwości foteli masujących, a także do rozmowy i spotkania ze specjalistami z RestLords, którzy postarają się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Was pytania z tego zakresu.

Zaprezentowane zostaną szerokiemu gronu cztery fotele z masażem marki Massaggio. To wszystko znajdziecie przy wspólnych stanowiskach Rest Lords i CitiBank Handlowych w halach targowych nr 3, 5, 8 i 15. Do pokazu przygotowano 4 najbardziej popularne modele foteli masujących:

Massaggio Conveniente - ustawi się w hali caravaningu nr 15.

Massaggio Eccellente, zaprezentuje się razem z jednośladami w hali nr 8.

Massaggio Esclusivo, pokaże swoje możliwości w otoczeniu tak uznanych marek jak Volvo czy Maseratti, w hali nr 3.

Massaggio Stravagante, pokaże się na przeciwko stoiska Mercedesa, w hali nr 5.

Do Poznania zewsząd blisko, a takie targi to świetna okazja żeby zobaczyć cuda motoryzacji i niesamowite show organizowane przez MTP w Poznaniu. Więcej informacji oraz mapkę targów znajdziesz na stronie organizatora.

Wybierając się na targi można liczyć na ciekawą ofertę na miejscu. Szukajcie firmy Rest Lords z charakterystyczną R-ką i pamiętajcie – tutaj liczy się tylko Wasze dobre samopoczucie! Nie może Was tam zabraknąć!

Do zobaczenia.