Najbardziej prestiżowy model japońskiego wynalazcy foteli masujących już w Polsce

Rest Lords - fotele masujące wprowadził do swojej oferty i na rynek Polski najnowszy model japońskiej firmy Fujiiryoki - JP1000. Jest to jeden z najbardziej innowacyjnych foteli do masażu poparty ponad 50-letnim doświadczeniem i tradycją.